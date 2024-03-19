YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA AA
19.03.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre T. (42) aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre T. aracından inerken silahla boynundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olayın ardından kaçan Ümit Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyorElazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyor
Bitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldıBitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldı
Lapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleştiLapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası silahlı kavga yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Çinar eczanesi
Cayirova
Hande eczanesi
Kartepe
Selçuk eczanesi
Golcuk
Gülcan eczanesi
Derince
Nurece eczanesi
Cayirova
Melek eczanesi
Izmit
Hayat eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.