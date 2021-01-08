GÜNCELLEME - Kocaeli'de D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kapanan D-100 kara yolunun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Yahya G. yönetimindeki 34 ST 5351 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Ankara yönünde, Bahri A. idaresindeki 34 UZ 4227 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonun ön kısmı araçtan ayrılarak yola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yahya G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde ulaşıma kapanması sonucu Gebze kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri araçları, yan yollara yönlendirdi.
Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından 2,5 saat kapalı kalan kara yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.