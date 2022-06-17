GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sahilde Adem Tekin (19) ile bir arkadaşı denize girdi.

Tekin'in bir süre gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı bağırarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaybolan Tekin'in bulunması için KOSKEM tarafından arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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