YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

14.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli koca tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde Y.B.A. (35) ile kocası İ.A. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B.A, eşi tarafından bıçakla göğsünden ağır yaraladı.

Sağlık ekibince Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli İ.A. emniyete götürüldü.

Şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, evde bulunan pitbull cinsi köpek, Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerince barınağa götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıYozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Iğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandıIğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:12
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.