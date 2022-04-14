GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde Y.B.A. (35) ile kocası İ.A. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B.A, eşi tarafından bıçakla göğsünden ağır yaraladı.

Sağlık ekibince Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli İ.A. emniyete götürüldü.

Şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, evde bulunan pitbull cinsi köpek, Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerince barınağa götürüldü.



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