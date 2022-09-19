GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Mevlana Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Erenler Camisi'ne götürülen Yılmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

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