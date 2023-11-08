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Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

08.11.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunun Barbaros Mahallesi mevkisinde, S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 plakalı cip ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ismi öğrenilemeyen bir bebek ve M.S. adlı kadın öldü, sürücüler ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, cipin ters istikamette seyrettiği öne sürüldü.

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trafik kazası Kocaeli Otomobil Çip yaralı

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