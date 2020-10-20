GÜNCELLEME - Kocaeli'de PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Körfez ilçesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan, örgütte üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen W.M. ile M.A, R.İ. ve C.O'nun, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

