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GÜNCELLEME - Kocaeli'de Roma dönemine ait tarihi eseri satmak isteyen kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen Kybele sunağını satmak isterken yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca "Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser satışı yapmak isteyen M.Ö. yakalandı.

Operasyonda, Kandıra ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığı tespit edilen, Roma dönemine ait, üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykel (Kybele sunağı) ele geçirildi.

Kandıra Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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