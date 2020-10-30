GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Dilovası ilçesinde, bir köprünün altının su dolması nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken araçlar yan yola yönlendirildi.

İstanbul istikametinde kapanan ulaşım biriken suların tahliye edilmesinin ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başladı. Ankara yönünde ise trafik akışı tüm şeritlerden sağlanıyor.

