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Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

22.11.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Mustafa D. idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı tıra arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücü Mustafa D. ile eşi Hatice D. ve oğulları Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ailenin Rize'den İstanbul'a aile ziyaretine gittiği öğrenildi.

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Kocaeli Otomobil Tır aile kaza

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