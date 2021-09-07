GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında savunması sorulan sanık Ayşe Palu'nun avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin isminin kamuoyunda bilinmediğini, dosyada da adının fazla geçmediğini, atılı suçu işlediğine dair delil bulunmadığını söyleyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık Ayşe Palu ise 2,5 yıldır tutuklu olduğunu, cesedin bulunamadığını, keşfe bizzat katıldığını dile getirerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

İsa Palu'nun avukatı da önceki savunmalarını tekrar ederek, Meryem Tahnal'ın ölüp ölmediğinin belli olmadığını, herhangi bir coğrafi değişiklik bulunmayan yerde gömülü olduğunun iddia edildiğini ancak cesedin bulunamadığını, öldüğü kabul edilse bile ölüm nedeninin bilimsel esaslara dayanılarak ortaya konulamadığını öne sürdü.

Sanık avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini ancak Tahnal'ın öldüğü ve gömüldüğü düşünülse bile bunun sanık Tuncer Ustael tarafından gerçekleştirildiğini, olaya ilişkin Ustael'in müvekkiline baskı yaptığını iddia etti.

Müvekkilinin "akıl sağlığı yerinde" olduğu yönündeki raporu da kabul etmediklerini dile getiren avukat, Palu'nun beraat ve tahliyesini talep etti.

Sanık İsa Palu, avukatının beyanına katıldığını belirterek cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Emine Ustael'in avukatı, ortada bir ceset olmadığı için ölüm nedeninin tespit edilemediğini, müvekkilinin sanık Tuncer Ustael'in etkisi altında hareket ettiğinin açık olduğunu kaydetti.

Emine Ustael ise "Ortada ceset yokken uzun süredir tutukluyum. Bizi sorgulayacağınıza karşı tarafı sorgulasaydınız gerçekler ortaya çıkardı." dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Havva Palu da kendi ve çocuklarının suçsuz olduğunu, Tuncer Ustael'in oğlu İsa'yı zorladığını, polise, jandarmaya gidilmemesi yönünde talepte bulunduğunu savundu.

Aleyhine beyanları kabul etmediğini dile getiren Tuncer Ustael de "Ben suç işlemedim." dedi.

Suça sürüklenen çocuk F.P. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Tüm bunlar medyaya çıktığımız için yaşandı." diye konuştu.

Duruşmada, sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

- Karar

Heyet, sanık Tuncer Ustael'i, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Emine Ustael'i "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etti.

Heyet, F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

