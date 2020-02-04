GÜNCELLEME - Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 zanlıdan 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele örgütte "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınacaklar listesinde "polis ve askeri personel abisi" açığının karşılanması husunda uygun vasıflara sahip kişilerin belirlenmesi ve mahrem yapıda görevlendirilmesinde, "İl Eğitim Danışmanlığı" yaptığı iddia edilen Yusuf Ziya Y'nin de bulunduğu, bu kişinin, terör örgütü tarafından tek çatı altında birleştirilen İstanbul'daki Bahçelievler, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinden sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

