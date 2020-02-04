YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

KONYA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK içindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheliden 15'i yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Konya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 zanlıdan 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele örgütte "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınacaklar listesinde "polis ve askeri personel abisi" açığının karşılanması husunda uygun vasıflara sahip kişilerin belirlenmesi ve mahrem yapıda görevlendirilmesinde, "İl Eğitim Danışmanlığı" yaptığı iddia edilen Yusuf Ziya Y'nin de bulunduğu, bu kişinin, terör örgütü tarafından tek çatı altında birleştirilen İstanbul'daki Bahçelievler, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinden sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahrem imam FETÖ Gözaltı Konya Operasyon

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Konya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:45
Öğle
13:09
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:40

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Selimiye Eczanesi
Karatay
Şifa Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Kiraz Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya EMITT’TE tanıtılıyor

Konya EMITT’TE tanıtılıyor

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.