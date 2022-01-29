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  4. GÜNCELLEME - Konya'da araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

29.01.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Konya'nın Kulu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde 1 kilogram uyuşturucu bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolu Kulu ayrımındaki uygulamada, M.T'nin kullandığı 31 GU 466 plakalı otomobili durdurdu.

Şüphe üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekilen araçtaki detaylı aramada, hoparlör bölümüne gizlenmiş 700 gram metamfetamin ve 300 gram afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan M.T. ve Afganistan uyruklu J.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden J.N. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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