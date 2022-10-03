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GÜNCELLEME - Konya'da asfalt şantiyesindeki patlamada yaralanan 2 işçiden 1'i öldü

03.10.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı işçilerden Ali Şen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi İŞÇİLERDEN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Konya'nın Karatay ilçesindeki asfalt şantiyesinde meydana gelen patlamada yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrası şantiyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamada yaralanan 2 işçi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden durumu ağır olan Ali Şen'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asfalt üretim tesislerimizde yaşanılan kazada hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Ali Şen'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı arkadaşımıza, Allah acil şifa versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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