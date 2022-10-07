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GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

07.10.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili şüphelilerden Hakan K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Yaka Mahallesi'ndeki bir otoparkta Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Hakan K. (46) ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Cevdet K'nin (36) otomobille Gaziantep'e gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince Konya'nın Karapınar ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

İki şüpheli ile olay yerinde gözaltına alınan Ahmet T. (42), Cihan B. (34) ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, otoparkta beraber alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Hakan K'nin küfreden Yeşilbağ'ı tabancayla vurduğunu söyledikleri öğrenildi.

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