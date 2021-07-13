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GÜNCELLEME - Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

13.07.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon kapsamında çiftin gözaltına alınan kızları, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü DETAYLAR EKLENDİ

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen (23), keşif ve yer gösterme için eve getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince keşif sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yapılan keşfin ardından şüpheli Büyükşen, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan sabah saatlerinde gözaltına alınan 24 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Büyükşen, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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