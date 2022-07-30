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GÜNCELLEME - Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan zanlılar tutuklandı

30.07.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Konya'nın Kulu ilçesinde, akrabalarının evindeki çelik kasadan 510 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan üç zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Merinos Caddesi'nde Gökmen Kaya'ya ait evdeki çelik kasadan 24 Temmuz'da döviz ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ev sahibi Kaya'nın, olay günü torununun düğününde olduğunu tespit eden polis, şüphelilerin akraba olabileceğinden şüphelendi.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, şüpheliler Kasım K, Furkan Ö. ve Sinan T'nin Gökmen Kaya'nın akrabaları olduklarını, olay günü kiralık araçla evin yakınlarında keşif yaptıklarını, hırsızlığın ardından da Ankara'ya kaçtıklarını belirledi.

Şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek düzenlenen operasyonda bir otelde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar para ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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