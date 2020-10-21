GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'yu ikamet ettiği apartmanda bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Avukat Tuzcu'yu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözünden ve boynundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Akşehir Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Asilcan Tuzcu (29), 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli F.Ö'yü gözaltına almıştı.



