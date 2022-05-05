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  4. GÜNCELLEME - Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 8'e yükseldi

GÜNCELLEME - Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 8'e yükseldi

05.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında çıkan kavgada yaralanan 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişinin, şüpheli Ö.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralandığı, 7 kişinin de aileler arasında çıkan arbedede yaralandığı tespit edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 9 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Ö.A. ve M.I. gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kavganın tarafları olan ve 7 ila 35 ayrı suç kaydı bulunan B.D, H.K, A.T, N.K, S.K. ve E.K'yi de gözaltına aldı.

- Olay

İddiaya göre, iki gün önce Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında kavga çıkmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan aileler, dün aynı sokakta yeniden kavga etmişti.

Taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralanmıştı.

Bir şüphelinin havaya rastgele ateş açtığı kavgada atılan taşlar nedeniyle de çevredeki bazı apartman dairelerinin pencere camları kırılmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan şüpheli Ö.A. ile olaya karıştığı iddia edilen M.I'yı gözaltına almıştı.

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