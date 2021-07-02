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GÜNCELLEME - Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede öldü

02.07.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otopark meselesinden çıkan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede otopark meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarıyla bilinen Sille Subaşı Mahallesi'nde kafe çalışanları ile mahalleli gençler arasında otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda, Ömer Faruk Yücetaş (24) tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yücetaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan haberi alan gencin ailesi ve yakınları, bir süre sonra kafenin önünde toplandı. Burada çıkan ve bir kişinin başından hafif yaralandığı arbedeyi polis ekipleri önledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kafe çalışanı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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