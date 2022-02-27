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  4. GÜNCELLEME - Konya'da kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCELLEME - Konya'da kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

27.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TELEFONUN SAHİBİNE TESLİM EDİLMESİ EKLENDİ

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldırımda bulduğu telefonu çantasına koyan kadın, daha sonra emniyete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir marketin önüne otomobilini park eden N.E. isimli kadın, cep telefonunu düşürdüğünü, ilerideki kuaföre geldiğinde fark etti.

Geriye dönen ve cep telefonunu aramaya başlayan N.E, başka bir telefonla kendisine ait numarayı aradı.

Önce aramaya cevap verilmeyen telefon bir süre sonra kapanınca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, N.E'nin araçtan inerken düşürdüğü cep telefonunu bir kadının aldığı görülüyor. Cep telefonunu belindeki çantasına koyan kadının, daha sonra yoluna devam ettiği anlar, görüntülere yansıdı.

N.E, karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Telefonu bulan kadın, bir süre sonra emniyete giderek teslim etti.

Cep telefonunun bulunduğu haber verilen N.E. karakola gelerek telefonunu aldı.

N.E'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, ifadesi alınan kadın hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi.

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