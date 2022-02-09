GÜNCELLEME - Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.
Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.
Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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