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GÜNCELLEME - Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

31.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesinin tırla evlerin yanındaki boş arsaya saman indirmesi üzerine komşuları Nurettin A. evine saman tozu geldiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Komşular arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin A. evinden getirdiği pompalı tüfekle Ayhan Erdemir ve eşi Mahizer Erdemir'e ateş etti.

Pompalı tüfekle vurulan karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavga sırasında Naif Erdemir ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polislere ateş açan Nurettin A, ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli Nurettin A'nın polisle girdiği çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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