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GÜNCELLEME - Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu

KONYA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kar maskeli ve silahlı iki şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından 200 bilezik ve yaklaşık 40 bin lira çalarak kaçtı - Zanlıların soygun sırasında kullandığı otomobilin üzerinde, gelin arabalarının süslemesinde kullanılan "Seni seviyorum" yazısının bulunduğu öğrenildi - Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı GÜVELİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Konya'da kar maskeli iki zanlı, pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcu dükkanından 200 bilezik ile yaklaşık 40 bin lira çaldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanına, kar maskeli ve pompalı tüfekli iki şüpheli girdi.

İş yeri sahibinin oğlu Hüseyin Solak ile çalışan Mustafa Kehya'yı etkisiz hale getiren zanlılar, 200 bilezik ve yaklaşık 40 bin lirayı, getirdikleri çuvallara koyup otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde uzun süre inceleme yaptı.

Polis, otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, telsiz anonslarıyla ekipleri bizzat yönlendirdi.

İş yeri sahibinin oğlu Hüseyin Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında dükkanda olduğunu söyledi.

Şüphelilerden birinin hızla içeri girdiğini, diğerinin de arka taraftan dolaştığını ifade eden Solak, "Biri diğerine 'Alparslan haydi çıkalım, ben alacağımı aldım.' dedi. Çaldıklarını getirdikleri çuvala koyup gittiler. Şüpheliler kar maskeli ve pompalı tüfekliydi." dedi.

Olayı gören vatandaşlardan Muhammet Şimşek ise sesler üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Kuyumcudaki çalışanların kafasına silah dayandığını gördüm. Ellerindeki çuvallara çaldıklarını hızla doldurup, geldikleri araçla kaçtılar." diye konuştu.

Öte yandan şüphelilerin soygun sırasında kullandığı beyaz renkli otomobilin üzerinde, gelin arabalarının süslemesinde kullanılan "Seni seviyorum" yazısının bulunduğu kaydedildi.

- Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, pompalı tüfekli iki zanlının, hızla kuyumcuya girmesi, kuyumcudaki çalışanlara silah doğrultarak etkisiz hale getirmesi, ellerindeki çuvallara bilezik ve paraları doldurarak, geldikleri araçla kaçması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kamerası Konya kuyumcu soygunu

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