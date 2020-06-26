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GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 26.06.2020 19:23 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ahmet Okal idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 dorse plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Okal, Fida, Mehmet, Medine ile Mehmet Okal ve Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10 yaşındaki İbrahim Okal'ın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla tamamı Şanlıurfalı olduğu öğrenilen tarım işçilerinin ihtiyaçları için çalışma başlatıldı.

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