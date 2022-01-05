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GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı kocasını bıçakla öldüren kadın adliyeye sevk edildi

05.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ VE DETAY EKLENDİ

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma K, eve gelen eşi Mustafa K. (48) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma K. ekmek bıçağıyla eşini göğsünden yaraladı. İhbarın ardından eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

Bıçak kalbine isabet eden Mustafa K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Fatma K. gözaltına alındı, olayın yaşandığı evde polis incelemede bulundu.

Mustafa K'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatma K. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesine çıkarıldı.

Fatma K'ye adliye önünde bekleyen yakınları polis ekip otosundan indirildiği sırada "Yanınızdayız." sözleriyle destek verdi. Bir yakını ise Fatma K'ye sarılarak öptü.

Adliye önünde bekleyen ve Fatma K'nin yeğeni olduğunu belirten D.D, gazetecilere yaptığı açıklamada, halasının uzun zamandır şiddet gördüğünü iddia etti.

Olaydan önce de Mustafa K'nin eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren D.D, "Kadın kaç yıldır çekiyor bunları zaten. Dünkü olayda ise 'Annem babamı bıçakladı.' dedi benim yeğenim. 'Dövdü.' dedi. Halamla da birebir konuştum. Halam, 'Çocukları dövüyordu, sarhoş geldi, bir iki adım gitti, sonra köşedeki örümceği gördü. Üçümüzü topladı sıraya çekti, oğluma, kızıma vurdu. Kızımın saçından tutup duvara vurdu.' dedi. 'Boşan.' dedik. 'Boşanmam, beni tehdit ediyor, korkuyorum. Çocuklarıma, aileme bir şey yapar.' diyordu. O yüzden boşanmadı. Olan yine halama oldu, yeğenlerime oldu." diye konuştu.

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