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GÜNCELLEME - Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama

BAYBURT HABERLERİ  | 24.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: - "İlk belirlemelere göre içeride mahsur kalan yok" - "Hayati tehlikeleri bulunmayan 8 yaralının tedavileri hastanelerde sürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

- "Patlamanın etkisiyle bazı yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin ilk belirlemelerine göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada yaralanan 8 işçinin hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Yine ekiplerin belirlemelere göre içeride mahsur kalan olmadığını belirten Epcim, alandaki çalışmaların yeni bir sıkıntı yaşanmaması için dikkatli şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Epcim, yaralıların sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikeleri bulunmayan 8 yaralının tedavileri hastanelerde sürüyor. Patlamanın etkisiyle bazı yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu." bilgisini paylaştı.

Vali Epcim, süreci duyarlı şekilde takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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