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GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyede

28.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si savcılıktan serbest bırakıldı, 8'i nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bir davanın tarafları arasında adliyenin otoparkında çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 20 zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, diğer 8 şüpheliden 3'ünü tutuklama, 5'ini ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınması dikkati çekti. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile özel harekat polisinin çevresinde konuşlandırıldığı adliyenin otoparkına girmek isteyen sürücülere yönelik kimlik ve bagaj kontrolü yapılıyor.

Aralarında husumet bulunan iki grubun Küçükçekmece Adliyesi'nde 24 Mart'ta görülen davanın duruşması sonrası otoparkta yaşadığı tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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