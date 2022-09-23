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  4. GÜNCELLEME - Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu

GÜNCELLEME - Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu

23.09.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında bazı sera ve evlerde kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

Beykonak Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince arazözlerle, vatandaşlar tarafından su tankerleriyle karadan, beş yangın söndürme uçağı, iki helikopterle havadan müdahale edildi.

Rüzgara rağmen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte kontrol altına alınabilen yangında, bazı vatandaşlara ait sera ve evler zarar gördü.

Vatandaşlar da plastik örtüleri yanan seralarını ve evlerini yangına karşı koruyabilmek için kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Kumluca Belediyesi tarafından yangında görev alan ekiplere kumanya dağıtıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kumluca orman yangını

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