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GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

14.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZMİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ KARTAL MUHCI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

AFAD olarak depremin meydana gelmesinin ardından hemen kent genelindeki yetkililerle telefonla görüştüklerini dile getiren Muhcı, "Şu ana kadar bize olumsuz bir ihbar gelmedi." diye konuştu.

Depremin merkez üstü Kuşadası Körfezi ve çevresinde de bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

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