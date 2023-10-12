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Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

12.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da, 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında iki şüphelinin bulunduğu 34 DHT 774 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kontrol noktasından kaçan araçtakiler, yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucunda Zafertepe Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Ellerinde valizle yaya olarak kaçmaya devam eden Hüseyin C. ve Ali U, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Yanlarındaki ve araçtaki diğer valizde 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kütahya uyuşturucu operasyon

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