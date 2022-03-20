YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. GÜNCELLEME - Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

20.03.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kütahya'da çalıntı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.C. (21) ve N.C'nin (19) hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.

Yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 bin lira değerinde çalıntı olarak değerlendirilen ziynet eşyaları bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki evden şüphelilerce çalındığı belirlenen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:36
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.