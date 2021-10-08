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GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

08.10.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: - "Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden arazözlü ekiplerimiz karadan, 4 helikopter havadan yangına müdahale etti" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Balıköy beldesi yakınlarında, Kışlademirli mevkisindeki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangın, karadan da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam saatlerinde çıkan yangının erken müdahaleyle büyümesinin önüne geçildiğini söyledi.

Keskin, "Yangın, Değirmisaz tren hattı güzergahında 5 ayrı noktada başladı. Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden arazözlü ekiplerimiz karadan, 4 helikopter havadan yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 4 hektar alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Keskin, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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