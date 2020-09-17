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GÜNCELLEME -Kütahya'da orman yangını çıktı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Yangında 1 hektar çamlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Kütahya kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

30 Ağustos Mahallesi yakınlarında çam ağaçlarının bulunduğu orman yangınına ilişkin ihbarın ardından bölgeye yangın söndürme helikopteri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam çıkan orman yangınının ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının piknik ateşinden çıktığının belirlendiğini belirten Keskin, şu bilgileri paylaştı:

"Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal tankeri, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personel ile müdahale edildi. Ayrıca çok sayıda vatandaşımız yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü."

Keskin, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

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