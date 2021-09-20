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GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.09.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Sami Alaca'nın kullandığı 43 SE 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Muzaffer, Fadime Şahin ve Demet Aksu ile diğer otomobilin sürücüsü Alaca, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya

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