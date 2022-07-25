GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 800'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Vali Çelik, 6 helikopter ve 70'e yakın arazözün, soğutma çalışmalarının yanı sıra yeni alevlerin önüne geçmek için çalıştığını aktararak, "Yanan orman varlığımız ciddi manada ciğerimizi yaktı. " ifadesini kullandı.

Yangının bölgedeki 270 hektar alanda etkili olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 800 kişi, yüzlerce iş makinesi ve araç gereç amansız uyumaksızın 24 saat mücadele veriyor. Ormanları korumak için getirilen kısıtlamalara herkesin riayet etmesi büyük önem taşıyor. Bu bölgede kısmen sağlam alanlar da var. Soğutma çalışmaları bittikten sonra net bir etki alanı tespit etmek mümkün hale gelecek. Umarım en kısa sürede tüm zarar gören ağaçların yerine yenilerini kazandırarak orman varlığımızı yeniden ayağa kaldırırız."

