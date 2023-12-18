YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

18.12.2023 07:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendiGaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi
İş makinesiyle domuzları kovaladıİş makinesiyle domuzları kovaladı
Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıMalatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Aralık Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Pazartesi

Güneş gören eczanesi
Sile
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Mandarin eczanesi
Kadikoy
Aydin eczanesi
Bagcilar
Çinar eczanesi
Gaziosmanpasa
Ormanköy cadde eczanesi
Cekmekoy
Müezzinoğlu eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.