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Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan binanın enkazı altında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazda ulaştıkları yaralı 5 yaşındaki Furkan Özbay'ı sağlık görevlilerine teslim etti.

Daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaşan ekipler, yanındaki kedisi "Asit"i de kurtarıldı.

İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kedi ise inşaatın dışına kaçtı.

Bu arada, 120 kilogram ağırlığındaki Doğukan'ın otizm hastası olduğu anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem enkaz

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