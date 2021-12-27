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GÜNCELLEME - Malatya'da evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi

27.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÖREN ve DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çilesiz Mahallesi Mazi Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burada düzenlenen törende Bulut'un öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından dua edildi.

Bulut'un annesi Fatma, eşi Çiğdem ve çocukları Oğuzhan ve Enes, törende gözyaşı döktü.

Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze nakil aracına konularak, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve polis memurları katıldı.

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