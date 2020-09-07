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GÜNCELLEME - Malatya'da kadın kıyafetiyle kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 07.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Zanlıların kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kadın kıyafetiyle kuyumcudan yaklaşık 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya gece hırsız girdi.

İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın kepenginin ve kapısının kırılarak içerideki yaklaşık 115 bin lira değerinde altın ve dövizin çalındığını belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, soygunu gerçekleştirenlerin kadın kıyafetleri giyen yüzleri maskeli iki kişi olduğunu tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameraları ve ihbarları değerlendiren ekipler, olayla ilgili S.D ve H.D'yi gözaltına aldı.

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