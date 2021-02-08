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GÜNCELLEME - Malatya'da sokak köpeklerinin bir kadına saldırması güvenlik kamerasında

08.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Yaralanan Saime Yeşil: "Vatandaşlar olmasaydı köpekler beni parçalayacaklardı" RÖPORTAJ EKLENDİ

Malatya'da bir kadının çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Saime Yeşil (42), 5 Şubat'ta çocuğunun kitaplarını almak için okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Yeşil, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen kadının saldırıya uğrama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yeşil'in yere düştüğü, daha sonra ise çok sayıda vatandaşın kadının yardımına koştuğu yer aldı.

- "Vatandaşlar olmasaydı köpekler beni parçalayacaklardı"​​​​​​​

Olay anında yaşadıklarını gazetecilere anlatan Saime Yeşil, köpekleri ilk anda fark etmediğini söyledi.

"Köpekler birden üzerime geldi, kaçmaya çalıştığım esnada biri kafamdan biri paçamdan biri sırtımdan ısırdı." diyen Yeşil, şöyle devam etti:

"Üç defa kalktım beni yeniden düşürdüler. Köpeklerle boğuştum, 'İmdat imdat' diye bağırdım, çığlık attım. Vatandaşlar olmasaydı köpekler beni parçalayacaklardı. Evime 200 metre mesafede yaşandı. Beni kurtardılar, bacaklarım, sırtım ve kafamı köpekler ısırdı, psikolojim bozuldu. Bir hafta boyunca hastaneye gidip geleceğim. Dışarı çıkmaya korkuyorum, köpeklerin toplanmasını istiyoruz."

Yeşil, daha önce kızına da köpeklerin saldırdığını, onun da bir vatandaşın yardımıyla kurtulduğunu sözlerine ekledi.

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