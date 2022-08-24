GÜNCELLEME - Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adem Kaya (48) yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı tır ile İsmail Hakkı Yavuz 23 AAR 338 idaresindeki otomobil, Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Her iki araçta da yangın çıkan kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan anne Seyhan, çocukları Efe ve Elif Yavuz yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan Malatya- Kayseri kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anında ve sonrasında yaşananlar bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazayı görenlerin olay yerine doğru koşması, araçlardan dumanların çıkması, diğer araçların olay yerine yaklaştırılmaması için alınan trafik önlemleri yer alıyor.

