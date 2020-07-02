GÜNCELLEME - Manisa'da 2 aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde husumetli 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İzzet P. (37) ile husumetli olduğu Ertuğrul Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet P. av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı.

Açılan ateş sonucu aynı aileden Ertuğrul Y. (53), Halil Y. (23), Kadriye Y. (76), Eray Y. (24), Erdoğan Y. (28), Tuğrul Y. (29), Celil Y. (26) ve Erol Y. (47) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ertuğrul Y. (53) ile Tuğrul Y. (29) yaşamını yitirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Eray Y'nin (24) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisi ise Soma Devlet Hastanesinde sürüyor.

Jandarma ekipleri, İzzet P'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı. Zanlının ifadesinde kavga sırasında karşı tarafa rastgele 5 kez ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı İzzet P. ile kavgaya karıştığı belirlenen 2 akrabası Osman P. ve Hüdayi P'yi de gözaltına aldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol ediyor.

