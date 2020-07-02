YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. GÜNCELLEME - Manisa'da 2 aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Manisa'da 2 aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

MANİSA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Zanlının kavgaya karıştığı belirlenen 2 akrabası daha gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde husumetli 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İzzet P. (37) ile husumetli olduğu Ertuğrul Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet P. av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı.

Açılan ateş sonucu aynı aileden Ertuğrul Y. (53), Halil Y. (23), Kadriye Y. (76), Eray Y. (24), Erdoğan Y. (28), Tuğrul Y. (29), Celil Y. (26) ve Erol Y. (47) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ertuğrul Y. (53) ile Tuğrul Y. (29) yaşamını yitirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Eray Y'nin (24) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisi ise Soma Devlet Hastanesinde sürüyor.

Jandarma ekipleri, İzzet P'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı. Zanlının ifadesinde kavga sırasında karşı tarafa rastgele 5 kez ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı İzzet P. ile kavgaya karıştığı belirlenen 2 akrabası Osman P. ve Hüdayi P'yi de gözaltına aldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Gözde Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.