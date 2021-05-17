GÜNCELLEME - Manisa'da arbede sırasında babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı babasını çıkan arbedede bıçakla öldürdüğü öne sürülen 19 yaşındaki zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta, İ.Ş. (53) ile oğlu M.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İ.Ş. mutfaktan aldığı bıçakla eşi A.Ş. ve oğlu M.Ş'nin üzerine gitti.

Babasının elinden bıçağı alan M.Ş'nin, yaşanan arbede sırasında babasını göğsünden bıçakladığı ileri sürüldü.

Çevredekilerin haber vermesi sonrasında olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İ.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili M.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

