GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.Y'nin kullandığı 34 LH 9445 plakalı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 48 F 3119 plakalı otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada ölen ve aynı mahallede oturan 4 kişinin cenazeleri, ikindi vakti Konurca Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da katıldı.

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ilçede çiftçilik yaptığı, yaralı sürücü İ.Ö'nün otomobiliyle bir yakınlarının İzmir'deki düğün törenine katıldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz