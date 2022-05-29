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GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN CENAZELERİNİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.Y'nin kullandığı 34 LH 9445 plakalı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 48 F 3119 plakalı otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada ölen ve aynı mahallede oturan 4 kişinin cenazeleri, ikindi vakti Konurca Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da katıldı.

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ilçede çiftçilik yaptığı, yaralı sürücü İ.Ö'nün otomobiliyle bir yakınlarının İzmir'deki düğün törenine katıldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

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