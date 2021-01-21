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  4. GÜNCELLEME - Manisa'da izinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Manisa'da izinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

21.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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PATLAYICILARIN İMHA EDİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.L.D. (53) ve kardeşi M.D. (51), Caberkamara mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yaptı.

Kazı sırasında kaya patlatmak için gübre ve şeker karışımıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcının kontrolsüz şekilde patlaması sonucu M.D. yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Patlamadan yara almadan kurtulan E.L.D. gözaltına alındı.

- 12 patlayıcı imha edildi

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, definecilerin hazırladığı 12 el yapımı patlayıcı daha tespit etti.

Patlayıcılar, Manisa İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bomba imha timi tarafından düzenekle kontrollü şekilde imha edildi.

- Altın aramak için kazmışlar

E.L.D'nin, ifadesinde, altın aramak için kardeşiyle Alaşehir'e geldiklerini belirterek, kaya gibi sert zeminleri patlatmak için el yapımı patlayıcı hazırladıklarını, uzaktan ateşledikleri halde hareket olmayınca kardeşinin patlayıcıları kontrol etmeye gittiğini ve bu sırada patlamanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

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