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  4. GÜNCELLEME - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Harmandalı Mahallesi'nde Fahrettin Serin yönetimindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem Kaya'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nazife Zorlu, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa tarım işçisi Trafik Kazası

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