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GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA HABERLERİ  | 03.08.2020 22:58 | Son Güncelleme

Soğutma işlemlerinin başladığı yangın bölgesindeki hasar, çalışmalar tamamlandıktan sonra belirlenecek YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangınla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, arazinin sarp, rüzgarın da kuvvetli olması nedeniyle müdahalenin zorlaştığı kaydedildi.

Söz konusu yangının bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkisinde 3 gün önce başlayan orman yangını 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır."

Soğutma işlemlerinin başladığı yangın bölgesindeki hasarın çalışmalar tamamlandıktan sonra belirleneceği öğrenildi.

Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın aynı gece kontrol altına alınmış ancak ertesi gün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti. Yangının dün kısmen kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

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