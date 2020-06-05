GÜNCELLEME - Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan zanlıların yakalanması amacıyla İl İdaresi Kanunu gereğince saat 03.00 itibarıyla Ömerli'nin kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu Mahalleleri ve bağlı birimlerinde ikinci bir duyuruya sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Operasyonların sona ermesinden dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 14.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

