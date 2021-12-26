GÜNCELLEME - Mardin'de çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri öldü, diğeri kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı binanın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti.

Kotek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elçiboğa, 112 Acil Servis ekibince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki işçi Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen Toparlı'nın yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Görgü tanıklarından Mehmet Emin Demir, gazetecilere, inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldiğini belirterek, yapının bir anda yerle bir olduğunu söyledi.



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